Münchner SicherheitskonferenzLaschet fordert gemeinsame EU-Verschuldung – und widerspricht Merz

Lesezeit: 2 Min.

Eine krisenfeste EU? „Nur mit europäischer Verschuldung zu stemmen“, sagt Armin Laschet.
Eine krisenfeste EU? „Nur mit europäischer Verschuldung zu stemmen“, sagt Armin Laschet. (Foto: Johannes Simon/Johannes Simon)

Was muss Europa tun, um für Kriege und Krisen gerüstet zu sein? Pünktlich zur Münchner Sicherheitskonferenz nimmt die Debatte an Fahrt auf.

Von Finn Mayer-Kuckuk

Kurz vor der Münchner Sicherheitskonferenz sprechen sich führende deutsche Sicherheitspolitiker für eine schnelle Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeiten aus. Streit gibt es jedoch darüber, wie dies finanziert werden soll. Auf einer Veranstaltung der Süddeutschen Zeitung am Vorabend der Konferenz forderte Armin Laschet (CDU), die EU-Staaten sollten zukünftig gemeinsame Schulden in Form von Eurobonds aufnehmen. Damit stellt er sich gegen Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz, der, anders etwa als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Eurobonds weitgehend ablehnt. Es brauche eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der Möglichkeiten zur Krisenbewältigung, sagte Laschet am Donnerstagabend. „Das ist nur mit europäischer Verschuldung zu stemmen.“

Emmanuel Macron
:„Wenn wir nichts tun, ist Europa in fünf Jahren weggefegt“

Frankreichs Präsident über das nötige europäische Aufwachen, gemeinsame Schulden sowie sein Verhältnis zu Putin, Trump und Merz.

SZ PlusInterview von Oliver Meiler

