Womöglich ist es ja keine schlechte Idee, die bösen Nachrichten gleich am Anfang auf den Tisch zu knallen. Dann kommt niemand auf die Idee, man lebe in fetten Zeiten, sondern jeder weiß, dass die Zukunft vor allem Härten bereithält. Insofern kam es Ursula von der Leyen vielleicht zupass, dass Mario Draghi seinen Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit der EU nicht schon vor dem Sommer vorgelegt hat, sondern erst jetzt – nicht am Ende der ersten Amtszeit von der Leyens als EU-Kommissionspräsidentin, sondern zu Beginn ihrer zweiten. Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, frühere italienische Regierungschef und älteste und angesehenste unter Europas Elder Statesmen übernahm damit die unangenehme Aufgabe, den EU-Regierungen die Wahrheit über den prekären Zustand ihres Kontinents ins Gesicht zu sagen. Damit besteht zumindest die Möglichkeit, dass die EU die kommenden Jahre dazu nutzt, tatsächlich etwas dagegen zu tun.

Im Grunde stellt Draghi in seinem Bericht Dinge fest, die offensichtlich sind und in Brüssel auch schon seit Langem bekannt: Europa ist aufgrund seiner Größe und Wirtschaftskraft zweifellos einer der Pole in der multipolaren Weltordnung, neben den USA, China und – qua Atommachtstatus – Russland. Aber im Vergleich zu den anderen Mächten fällt die EU zurück. Die globalen Faktoren, von denen Europa und vor allem Deutschland jahrzehntelang profitiert haben – wachsender Freihandel, billige russische Energie und amerikanische Sicherheitsgarantien –, sind in der Zukunft alles andere als sicher.

Eher ist das Gegenteil der Fall. Das Zeitalter der Globalisierung, in der weltweit freie Märkte von praktisch allen Regierungen angestrebt wurden, scheint vorbei zu sein. Amerika gibt zig Milliarden Dollar dafür aus, zukunftsträchtige Industrien ins Land zu holen und dort zu halten. China hält mit massiven Subventionen dagegen – und exportiert den produzierten Überschuss billig nach Europa. Auf beide Probleme hat die EU bisher nur sehr zögerlich geantwortet.

Zugleich trifft der Krieg in der Ukraine die EU besonders hat, weil Russland als Rohstoff- und Energielieferant weitgehend weggefallen ist. Der maßgeblich von Ursula von der Leyen vorangetriebene Versuch, russisches Öl und Gas durch in Europa produzierte grüne Energie zu ersetzen, klingt – zumindest bisher – in der Theorie deutlich besser, als er in der Realität klappt.

Besonders heikel ist das dritte Problem, vor dem die EU steht: die bisher maßgeblich von den USA garantierte Verteidigung des eigenen Kontinents zu organisieren – und zu bezahlen, entweder komplett oder doch zu einem weitaus größeren Teil als momentan. Russlands Überfall auf die Ukraine hat den Europäern gezeigt, dass erstens Krieg auch im 21. Jahrhundert und auch in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft durchaus für einige Regime noch ein Mittel der Politik ist; und dass die EU, trotz allen Geredes über strategische Autonomie, in militärischen und sicherheitspolitischen Dingen höchstens eine Mittelmacht und nach wie vor existenziell abhängig von den USA ist. Nach zweieinhalb Jahren Krieg ist diese Erkenntnis in Brüssel weitgehend unbestritten: Ohne Amerika und Präsident Joe Biden würde die Ukraine als selbständiger Staat nicht mehr existieren.

Eine für Europa reichlich unerfreuliche Bilanz

Dieser für Europa unerfreulichen Bilanz steht die kaum weniger unerfreuliche Tatsache gegenüber, dass die EU daran grundsätzlich nicht sehr viel ändern kann. Draghi kann in seinem Bericht höhere Investitionen in die europäische Rüstungsindustrie fordern, von der Leyen kann einem ihrer künftigen Kommissare die Aufgabe zuweisen, für Sicherheit und Verteidigung zuständig zu sein. Aber dabei geht es sozusagen nur um Hardware – um Panzer, Flugzeuge, Drohnen. Oder um so banale militärische Pfennigartikel wie 155-Millimeter-Granaten, von denen die Europäer viel zu wenige herstellen, wie sie mit Entsetzen gemerkt haben.

Alle Entscheidungen über sicherheitspolitische Kernfragen – über die Software, wenn man so will – liegen hingegen ausdrücklich nicht in der Kompetenz der EU, sondern in der der Mitgliedstaaten. Dort werden sie auf absehbare Zeit auch bleiben. Und die Ansichten der einzelnen EU-Länder, auf welche Weise, mit wem und gegen wen sie sich künftig verteidigen müssen und wollen, gehen deutlich auseinander. Spanien gibt darauf andere Antworten als Polen, die baltischen und nordischen Staaten geben andere als Ungarn, und – für die EU immer ein großes Hindernis – Deutschland gibt andere Antworten als Frankreich.

Der Frust osteuropäischer EU-Staaten ist mit Händen greifbar

In der Praxis heißt das: Die wirtschaftlichen und industriellen Probleme, die es bei der europäischen Verteidigung gibt, lassen sich mithilfe der EU eventuell lösen. Das politische Problem, dass ein Europa aus 27 Mitgliedsstaaten nie so schnell, so ge- und entschlossen handeln kann – oder das überhaupt will – wie eine einzelne Regierung in Washington, Moskau oder Peking, bleibt bestehen.

Das hat eine korrosive Wirkung auf die Union: Der Frust vieler osteuropäischer EU-Staaten über die von ihnen als kurzsichtige Feigheit empfundene Zurückhaltung westlicher gelegener Länder bei der Unterstützung der Ukraine ist inzwischen mit Händen greifbar. Das spaltet die EU tief und zerstört Vertrauen – die wichtigste Zutat für eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik zwischen Staaten.

Von der Leyen, der all das sehr wohl bewusst ist, kann in den nächsten Jahren als Kommissionschefin die Regierungen zu Einigkeit drängen und mahnen. Sie kann auch versuchen, wie sie das in der Vergangenheit in der Ukraine- und Nahost-Politik mal mit, mal ohne Erfolg getan hat, voranzugehen und den Regierungen eine Linie vorzugeben. Aber die Kommissionschefin bleibt, was Verteidigung angeht, eine Außenseiterin am Tisch der Staats- und Regierungschefs. Sie darf mitreden, aber nicht mitentscheiden.