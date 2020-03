Als der Europäische Rat im vergangenen Oktober die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien ablehnte, war das Klagen groß. Der damalige Präsident der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, sprach gar von einem "historischen Fehler". Umso größer war die Erleichterung, als sich die Europaminister der EU-Mitgliedsstaaten am Dienstag bei einer Videoschalte doch noch auf die Aufnahme von Beitrittsgesprächen einigten. "Good News" seien das, sie freue sich über das "grüne Licht der Mitgliedstaaten", schrieb Junckers Nachfolgerin Ursula von der Leyen auf Twitter. "Die Zukunft der Westbalkanländer liegt in der EU." Es sei "wirklich eine sehr große Freude", sagte auch die kroatische Europastaatsministerin Andreja Metelko Zgombić nach Abschluss der Videokonferenz. Für das jüngste EU-Mitgliedsland war die Auflösung der politischen Blockade in dieser Frage eines der Kernanliegen während der kroatischen Ratspräsidentschaft. Es sei außerdem wichtig gewesen zu zeigen, dass die EU auch in schwierigen Zeiten strategische Entscheidungen treffen könne.

Um wirksam zu werden, muss die politische Einigung nun noch in einem schriftlichen Verfahren bestätigt werden - eine Nebenwirkung der Coronakrise, denn per Videokonferenz dürfen die EU-Minister keine förmlichen Beschlüsse fassen. Am Donnerstag sollen dann auch die Staats- und Regierungschefs bei ihrer Videoschalte die Beschlüsse "indossieren", wie Diplomaten sagen; ihnen also ihre politische Unterstützung geben.

Einen konkreten Zeitplan sehen die Schlussfolgerungen noch nicht vor, auf die sich die EU-Minister einigten. Beitrittskonferenzen mit beiden Ländern sollen vorbereitet werden, die EU-Kommission habe signalisiert, sie wolle sofort damit beginnen, ein entsprechendes Mandat auszuarbeiten. Für Albanien stehen allerdings noch einige Hausaufgaben in den Ratsschlussfolgerungen. So solle das Land bei seiner Wahlreform Empfehlungen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) berücksichtigen, etwa Vorschriften für transparente Finanzierung der politischen Parteien erlassen und sicherstellen, dass die angestoßene Justizreform umgesetzt wird. Auch solle das Land verstärkt gegen Korruption und organisiertes Verbrechen vorgehen. Diese Bedingungen seien "strikt, aber fair", sagte EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi nach der Videoschalte. Er sei "sehr zuversichtlich", dass es Albanien gelingt, diese Vorgaben zu erfüllen. An Nordmazedonien, das wegen eines Streits mit Griechenland bereits einen Landesnamen geändert hatte, stellten die Mitgliedsstaaten keine weiteren Bedingungen für die Aufnahme der Gespräche.

Im Oktober war die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen vor allem am Widerstand des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gescheitert, aber auch an den Bedenken Dänemarks und der Niederlande. Macron hatte darauf gepocht, vor solchen Gesprächen erst einmal das Aufnahmeverfahren zu reformieren. Um das Veto aufzulösen, hatte die EU-Kommission im Februar Vorschläge zur Änderung des Verfahrens gemacht. Demnach soll es vor allem möglich sein, Beitrittskandidaten früher zu bestrafen, wenn dort Reformen nicht umgesetzt oder gar zurückgenommen werden. EU-Erweiterungskommissar Olivér Várhelyi sagte damals, der Prozess solle so glaubwürdiger und stärker "politisch gesteuert" werden.

In Skopje und Tirana wurde die Nachricht am Dienstag erfreut aufgenommen. Nordmazedoniens Regierungschef Zoran Zaev sprach von einem "historischen Moment für unser Volk in diesen schweren Zeiten". Albaniens Präsident Ilir Meta dankte den EU-Staaten für "diese ermutigende Entscheidung".