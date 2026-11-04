Wenn ein Land der Europäischen Union beitreten möchte, muss es seine Gesetze angleichen, dieselben Standards erfüllen wie die EU-Länder, den Rechtsstaat stabil halten. Im Fall von Montenegro, das bald reif ist für den Beitritt, muss die dortige Regierung aber auch einen Streit um ein historisches Segelschulschiff lösen. Die Jadran wurde einst in Hamburg für die Marine des Königreichs Jugoslawien gebaut und 1933 in Dienst gestellt. Im kroatischen Split stationiert, brachte man sie Anfang der Neunzigerjahre ins montenegrinische Tivat zur Reparatur, wo sie bis heute liegt und Montenegro sie nutzt. In einem hochemotionalen Streit erheben beide Länder Anspruch auf das militärische Erbe. Sie trafen sich im Oktober erstmals und einstweilen ohne Ergebnis zu Verhandlungen über eine Rückgabe an Kroatien. So ist wahrscheinlich, dass Montenegro für seine Aufnahme in die EU auch mit diesem Schiff bezahlen muss, denn es braucht den Segen Kroatiens in einer Reihe einstimmiger Beschlüsse in Brüssel.