Die Kommission regt an, dass Öko- und Atomstromanbieter künftig Geld zurückzahlen müssen, wenn die Preise an den Strombörsen zu hoch sind. Die Behörde warnt dagegen vor Subventionen an Gaskraftwerke.

Von Björn Finke, Brüssel

Die EU-Kommission wirbt für eine Reform der europäischen Strommärkte, damit der Gaspreis nicht mehr so stark die Stromnotierung beeinflusst. Vorschläge einiger Mitgliedstaaten, EU-weit den Gaseinkauf der Kraftwerke zu subventionieren, um Elektrizität zu verbilligen, sieht die Brüsseler Behörde dagegen kritisch. Dies geht aus einem fünfseitigen Diskussionspapier hervor, das die Kommission den EU-Energieministern am Dienstag bei deren Treffen in Luxemburg präsentierte.

Die Minister tauschten sich bei der Konferenz auch über die Vorschläge der Kommission von voriger Woche aus, wie der Gaspreis gesenkt werden kann. Zu dem umfassenden Paket gehört etwa die Vorgabe, dass Mitgliedstaaten einen Teil ihres Gasbedarfs künftig gemeinsam bestellen sollen. Wirtschaftsminister Robert Habeck warb bei der Ankunft in Luxemburg noch einmal für das Modell: "Europa hat eine große Marktmacht. Wenn sich die großen Akteure absprechen dürfen, Einkaufsgemeinschaften bilden sollen oder dürfen, dann wird sich die Marktmacht Europas auswirken", sagte der Grünen-Politiker.

Daneben regt die Kommission an, auf dem Gasmarkt für kurze Zeit eine bewegliche Preisobergrenze einzuziehen, aber nur falls die Ausschläge extrem sind. Zudem muss dieser Deckel hoch genug sein, dass der Verbrauch nicht steigt und Förderländer nicht verschreckt werden. Beim EU-Gipfel vorige Woche unterstützten die Staats- und Regierungschefs diese Ideen. Jetzt sollen Kommission und EU-Energieminister die Details ausarbeiten; der Energie-Ministerrat könnte das entsprechende Gesetz schon Ende November verabschieden.

Außerdem erteilte der Gipfel der Kommission den Auftrag zu prüfen, ob nicht in der ganzen EU der Gaseinkauf der Kraftwerke subventioniert werden sollte. Bisher machen das nur Spanien und Portugal. Die teuren Gaskraftwerke treiben den Strompreis hoch, weil der sich am Anbieter mit den höchsten Kosten orientiert. Den Gaseinkauf zu verbilligen, würde die Stromnotierung sofort senken.

Frankreich würde profitieren, Deutschland draufzahlen

In ihrem Diskussionspapier zu dem Thema betont die Behörde aber die Nachteile. So müssten sich die Schweiz und Großbritannien dem Modell anschließen, ansonsten würde subventionierter Strom aus EU-Gaskraftwerken dorthin abfließen. Diese zusätzliche Nachfrage würde auch den Gasverbrauch der Anlagen erhöhen, obwohl die EU eigentlich Gas einsparen muss. Innerhalb der Europäischen Union würde es ebenfalls Abflüsse geben. So wird in Deutschland, Italien und den Niederlanden viel Gas für die Stromerzeugung verbrannt.

Die drei Regierungen müssten daher hohe Subventionen für den Gaseinkauf zahlen. Diese Elektrizität fließt jedoch teilweise ins Ausland. Größter Profiteur wäre Frankreich, wo wenig Gaskraftwerke stehen und viel Strom aus ausländischen Gaskraftwerken importiert wird. Hier wären Ausgleichzahlungen nötig, aber die zu entwerfen wäre politisch und technisch schwierig, klagt die Kommission.

Die Behörde verweist stattdessen darauf, dass sie ohnehin eine groß angelegte Reform des Strommarktes plant. Das Arbeitsprogramm der Kommission für 2023 verspricht Gesetzesvorschläge noch im Winter. Bisher bestimmt das teuerste Kraftwerk den Preis an den Strombörsen, und billige Öko- und Atomstromanbieter fahren hohe Gewinne ein. Nach der Reform sollen diese günstigen Kraftwerke nicht mehr über den Börsenpreis allein entlohnt werden, sondern langlaufende Verträge abschließen, die eine fixe Honorierung vorsehen. Die Verträge würden ausgeschrieben, damit Wettbewerb zwischen den Anbietern den Preis drückt.

Diese Anlagen würden den Strom weiter über die Börse verkaufen. Ist die Börsennotierung jedoch niedriger als der Preis aus dem Vertrag, erhalten die Unternehmen die Differenz erstattet. Das ist ähnlich wie bei der deutschen Ökostrom-Förderung. Ist der Börsenpreis dagegen höher, so wie gerade, müssen die Firmen Geld zurückzahlen. Diese Pflicht gibt es im deutschen System bislang nicht. Das Modell der Kommission wird Contracts for Difference oder symmetrische Marktprämien genannt; der Ansatz soll die Stromkosten für Verbraucher senken und zugleich den billigen Elektrizitätserzeugern Verlässlichkeit bieten.