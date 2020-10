Von Björn Finke, Matthias Kolb, Alexander Mühlauer, Brüssel/London

Detailansicht öffnen „Wo ein Wille ist, da ist ein Weg“, sagte die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Deutsch über die Gespräche mit Großbritannien über ein Freihandelsabkommen. (Foto: Aris Oikonomou/Pool/Reuters)

In ihren Auftritten wechselt Ursula von der Leyen gerne hin und her zwischen Englisch und Französisch, den beiden Amtssprachen der EU. In der Pressekonferenz nach dem Sondergipfel zitiert die Kommissionspräsidentin ein Sprichwort in ihrer Muttersprache. "Wo ein Wille ist, da ist ein Weg", sagt sie auf Deutsch über die Gespräche mit Großbritannien über ein Freihandelsabkommen.

Dass der leidige Brexit bei diesem Treffen der Staats- und Regierungschefs nur kurz angesprochen wurde, lag auch daran, dass die Agenda übervoll war, da ging es um die Strategie gegenüber der Türkei, Belarus, Berg-Karabach. Das Binnenmarktgesetz der Briten habe die Skepsis gegenüber London erhöht und zugleich die Einigkeit verstärkt, sagte jemand, der im Raum war. Nervös sei man nicht. Von der Leyen formuliert es so: Die EU wolle "ein Abkommen, aber nicht um jeden Preis".

Diese Botschaft dürfte sie auch in der Videokonferenz mit dem britischen Premier Boris Johnson am Samstag vertreten haben. Anschließend erklärten beide, dass man "wenn irgend möglich" eine Vereinbarung "als starke Basis für eine strategische Beziehung" in der Zukunft erzielen wolle. Die Chefunterhändler sollten "intensiv" arbeiten, um die Lücken zu überbrücken, etwa in der Fischereipolitik oder der Frage, wie staatliche Subventionen überwacht werden können. Laut Sunday Times drohte Johnson erneut, dass das Vereinigte Königreich ohne Abkommen zum Jahresende den Binnenmarkt verlassen werde, wenn es keinen Deal bis zum 15. Oktober gebe.

Das Datum ist nicht zufällig gewählt: An diesem Tag soll der reguläre Gipfel der Staats- und Regierungschefs beginnen. Seit Monaten wird erwartet, dass der Brexit dieses Treffen dominiert, doch noch immer wartet man auf eine klare Ansage aus London, wie eng die künftige Partnerschaft sein soll. Im Interview mit der BBC blieb Johnson am Sonntag vage. Er wünsche sich zwar nicht unbedingt, dass die Brexit-Übergangszeit ohne ein neues Handelsabkommen ende, aber er gibt sich gelassen: "Wir können damit mehr als leben."

Am Montag wird EU-Chefunterhändler Michel Barnier in Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel besuchen, und am Donnerstag reist EU-Ratspräsident Charles Michel nach Irland. Er wird sich anschließend beraten mit den leaders, wie die Staats- und Regierungschefs im EU-Jargon heißen. Mit vier oder fünf von ihnen bespricht der Belgier regelmäßig aktuelle Themen per Videokonferenz. Diese Vorbereitung in wechselnden Kleingruppen hat auch geholfen, beim Sondergipfel einen Kompromiss zu finden. So konnte Zyperns Präsident Nikos Anastasiades die Blockade gegen die Belarus-Sanktionen am Freitagmorgen aufgeben. Er wollte nicht Wahlfälscher Alexander Lukaschenko schützen: Der Inselstaat fordert gleichzeitig weitere Strafen gegen die Türkei wegen der als illegal erachteten Gasbohrungen vor seiner Küste. Der Wille war da, ein Weg wurde gefunden.

Aus taktischen Gründen legte Michel einen ersten Entwurf für das Türkei-Kapitel der Abschlusserklärung erst vor, als am Donnerstag die Debatte in der großen Runde schon begonnen hatte. "Mindestens ein Land sollte zeigen können, dass es noch mehr für sich rausholen konnte", sagt ein hochrangiger EU-Diplomat und meint natürlich Zypern. Am Ende sieht die "Doppelstrategie" gegenüber der Türkei so aus: Sanktionen gibt es erst mal nicht, aber spätestens beim EU-Gipfel im Dezember steht das Thema wieder auf der Agenda. Mit dem Angebot, etwa über eine Erweiterung der Zollunion zu sprechen, wollen Merkel und Michel Ankara dazu bringen, einseitige Aktionen zu unterlassen. Die Kanzlerin sagte es so: Man wolle eine "konstruktive Agenda mit der Türkei aufrufen - vorausgesetzt, dass die Bemühungen um die Abnahme der Spannungen vorangehen".

Die Gespräche am Freitag dominiert der Umgang mit der Covid-19-Pandemie. Schnell soll mit dem EU-Parlament eine Einigung über den 750 Milliarden Euro umfassenden Corona-Hilfstopf gefunden werden. Strittig ist vor allem der Rechtsstaatsmechanismus für die Vergabe der Gelder. Dass sie den deutschen Vorschlag, der am Mittwoch angenommen wurde, für zu schwach halten, gaben die Niederlande, Schweden und Dänemark beim Gipfel zu Protokoll. Auch deswegen dürfte Merkel in ihrer Pressekonferenz eine "komplizierte Verhandlungsrunde" in Aussicht gestellt haben. Sie betonte aber auch, dass Polen und Ungarn mit "Nein" votiert hätten: "Das ist das, was man dann offensichtlich einen klassischen Kompromiss nennt."

In der Abschlusserklärung wird zudem Pekings neuer Ehrgeiz beim Klimaschutz begrüßt und auch "große Besorgnis über die Menschenrechtslage" zum Ausdruck gebracht. Die Debatte über den richtigen Umgang mit China wollen die leaders jedoch nachholen - und zwar in Berlin am 16. November.