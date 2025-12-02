Die belgische Polizei hat im Zuge von Betrugsermittlungen den diplomatischen Dienst der EU (EAD) durchsucht und drei Verdächtige festgenommen. Unter ihnen sei auch die ehemalige EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, berichtete der belgische TV-Sender VRT News am Dienstag. Eine Bestätigung des Berichts lag zunächst nicht vor. Wie die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) mitteilte, fanden die Razzien in mehreren Gebäuden des EAD in Brüssel statt. Außerdem seien die Bildungseinrichtung College of Europe in Brügge und Wohnungen der Verdächtigen durchsucht worden. Die Staatsanwaltschaft erklärte, es gebe „starke Verdachtsmomente“ für Betrug im Zusammenhang mit einer Ausschreibung für ein neunmonatiges Ausbildungsprogramm für Nachwuchsdiplomaten in den Jahren 2021 und 2022. Der EAD war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.