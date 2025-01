Wie die EU-Digitalkommissarin gegen Elon Musk und Co. vorgehen will

Von Jan Diesteldorf

Henna Virkkunen wuchs mit Pferden auf, von ihren Eltern „großgezogen mit Haferbrei“, wie sie es einst beschrieb. Geboren in der Kleinstadt Alavus im Herzen Finnlands, machte sie sich als Jugendliche im Pferdestall die Hände schmutzig. „Das war der Traumjob eines Pferdemädchens“, schreibt sie auf ihrer Homepage. Später fand sie ihre Bestimmung in der Politik, machte Karriere in der konservativen Nationalen Sammlungspartei, wurde Ministerin und EU-Abgeordnete. Auf dem Pferd sitzt sie heute noch regelmäßig; das zeigen ihre Bilder auf Instagram.