Laura Kövesi hat die Zukunft vorhergesagt, ganz ohne besondere Fähigkeiten. Die Rumänin ist die erste Europäische Generalstaatsanwältin und seit 2021 damit beschäftigt, Betrug mit EU-Geldern aufzudecken. Als die EU-Staaten während der Pandemie den mehr als 700 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds auf den Weg brachten, um Europas Wirtschaft zu stützen, war das auch ein Arbeitsauftrag für die Europäische Staatsanwaltschaft. Fälle wie jener aus Turin, in dem eine kriminelle Bande 3,3 Millionen Euro aus dem Fonds für vorgetäuschte energetische Sanierungen abgezweigt haben soll, stehen exemplarisch für einen mutmaßlichen Betrug im großen Stil.