Kanzlerin Angela Merkel, umgeben von anderen Staats- und Regierungschefs, am letzten Tag des historischen Gipfeltreffens in Brüssel: Die Regierungen beschlossen dort, dass die EU-Kommission im ganz großen Stil Schulden machen darf.

Von Björn Finke, Brüssel

Es ist ein Vertrauensbeweis: Der Euro hat sich am Montag weiter gegenüber dem Dollar verteuert; erstmals seit Herbst 2018 mussten Käufer mehr als 1,17 Dollar für einen Euro aufwenden. Das hat zwar auch mit Problemen in den USA zu tun , doch die Einigung auf den Corona-Hilfstopf und den EU-Haushalt für die kommenden Jahre dürfte ebenfalls zur guten Stimmung beitragen. Denn vorige Woche beschlossen die 27 Staats- und Regierungschefs, dass die EU-Kommission erstmals in ihrer Geschichte im großen Stil Schulden aufnehmen und das Meiste davon an Mitgliedstaaten überweisen darf - als nicht rückzahlbare Zuschüsse.