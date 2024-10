Machtwort von Scholz: Der Kanzler hat ein deutsches Nein zu Strafzöllen auf chinesische Elektroautos erwirkt

Merz distanziert sich von Vorstoß zu Ukraine-Verhandlungen. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung reagiert der CDU-Chef auf Forderungen führender Politiker. In einem FAZ-Gastbeitrag haben sich Brandenburgs und Sachsens Ministerpräsidenten Woidke (SPD) und Kretschmer (CDU) sowie Thüringens CDU-Landeschef Voigt für mehr diplomatische Bemühungen der Bundesregierung im Krieg zwischen Russland und der Ukraine ausgesprochen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Suhrkamp finanziell und programmatisch in Not. Der legendäre Verlag befindet sich nach SZ-Informationen in einer heftigen Krise – finanziell und programmatisch. Jetzt soll Mitgesellschafter Dirk Möhrle das Haus, das eine ganze Kultur in Deutschland prägte, als alleiniger Inhaber auf Kurs bringen. Zum Artikel (SZ Plus)

Commerzbank-Betriebsrat kündigt Widerstand gegen Übernahme an. Im September hatte sich der italienische Bankkonzern Unicredit überraschend Anteile an der Commerzbank gesichert. Nun kontrolliert er 21 Prozent der Aktien. Im Interview sagt Sascha Uebel: "Wir werden mit unserem Widerstand ganz Deutschland überrraschen." Zum Interview (SZ Plus)

Irans Außenminister besucht Beirut. Abbas Araqchi zeige mit seinem Besuch die Solidarität des Landes mit Libanon, heißt es vom iranischen Außenamt. Bei schweren Angriffen auf Beirut waren zuletzt mindestens 37 Menschen gestorben. Liveblog zum Krieg in Nahost

Was heute sonst noch wichtig war