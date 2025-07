EU-China-Gipfel EU warnt China vor verschärftem Handelskonflikt 24. Juli 2025, 15:52 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Das Treffen der Delegationen von China und der EU in Peking. (Foto: Andres Martinez Casares/REUTERS)

Beim EU-China-Gipfel in Peking ist das Verhältnis zwischen den beiden Handelspartnern so angespannt wie lange nicht. Neben den wirtschaftlichen Beziehungen stehen auch Themen wie der Krieg in der Ukraine und Menschenrechte im Fokus.

