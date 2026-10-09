In Gesprächen mit der chinesischen Staatsführung erzielen die Europäer einen ersten Erfolg: Künftig sollen weniger Hybridfahrzeuge aus China in die EU kommen. Doch der Konflikt ist damit noch lange nicht befriedet.

Ob Chinas Staatsführung beeindruckt ist von Europas neuer Härte und Geschlossenheit im Handelsstreit, steht dahin. Doch Anzeichen dafür gibt es jetzt: Sie hat sich wieder eingelassen auf eine gemeinsame Sprache mit der EU – und kommt der europäischen Seite diesmal in einem ihrer Kernanliegen entgegen. Beide Seiten hätten „eine Einigung über den Handel mit Hybridfahrzeugen erzielt, die den WTO-Regeln entspricht“, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Nach Angaben der EU-Kommission stelle diese Verständigung in Aussicht, den Export von Hybrid- und Plugin-Hybrid-Fahrzeugen nach Europa im Laufe der kommenden Jahre um mehr als die Hälfte zu reduzieren.