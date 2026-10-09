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HandelspolitikEU und China kommen sich im Handelsstreit näher

Lesezeit: 3 Min.

Containerterminal in der ostchinesischen Provinz Shandong.
Containerterminal in der ostchinesischen Provinz Shandong.
CHINATOPIX via AP/dpa

In Gesprächen mit der chinesischen Staatsführung erzielen die Europäer einen ersten Erfolg: Künftig sollen weniger Hybridfahrzeuge aus China in die EU kommen. Doch der Konflikt ist damit noch lange nicht befriedet.

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

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Ob Chinas Staatsführung beeindruckt ist von Europas neuer Härte und Geschlossenheit im Handelsstreit, steht dahin. Doch Anzeichen dafür gibt es jetzt: Sie hat sich wieder eingelassen auf eine gemeinsame Sprache mit der EU – und kommt der europäischen Seite diesmal in einem ihrer Kernanliegen entgegen. Beide Seiten hätten „eine Einigung über den Handel mit Hybridfahrzeugen erzielt, die den WTO-Regeln entspricht“, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Nach Angaben der EU-Kommission stelle diese Verständigung in Aussicht, den Export von Hybrid- und Plugin-Hybrid-Fahrzeugen nach Europa im Laufe der kommenden Jahre um mehr als die Hälfte zu reduzieren.

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