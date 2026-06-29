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China-SchockBrüssel und Peking auf Kollisionskurs

Lesezeit: 3 Min.

Noch versucht die EU, den Chinesen im Dialog Europas Vorstellung von einem fairen Wettbewerb beizubringen: Handelskommissar Maroš Šefčovič (re.) mit Chinas Handelsminister Wang Wentao.
Noch versucht die EU, den Chinesen im Dialog Europas Vorstellung von einem fairen Wettbewerb beizubringen: Handelskommissar Maroš Šefčovič (re.) mit Chinas Handelsminister Wang Wentao. Lukasz Kobus/EU

Chinas Aufstieg zur Wirtschafts-Weltmacht trifft Europas Industrie mit voller Wucht. Noch reden beide Seiten miteinander. Aber ein Handelskonflikt wird immer wahrscheinlicher.

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

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Zwei Regierungschefs, eine Erkenntnis: Die Europäische Union steuert auf einen Handelskonflikt mit China zu. Einerseits ist in diesen Wochen ein Regierungschef zu beobachten, den der zweite China-Schock zum Umdenken zwingt. Friedrich Merz spricht von Subventionen, von Überkapazitäten und Verzerrungen durch eine künstlich niedrig gehaltene Währung und sagte zuletzt im Bundestag: „Das ist der Teil des Wettbewerbs, den wir als unfair ‌bezeichnen.“ Dagegen wolle man vorgehen – was sich notwendigerweise in Brüssel abspielt, wo die EU-Kommission die Handelspolitik bestimmt.

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