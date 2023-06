Europa will unabhängiger von China werden - ein bisschen zumindest

Gipfel in Brüssel

Von Hubert Wetzel, Brüssel

Die EU-Staaten wollen ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von China reduzieren - allerdings nicht allzu sehr. Nach monatelanger Diskussion über den richtigen Umgang mit Peking einigten sich die 27 Staats- und Regierungschef der Europäischen Union am Freitag bei ihrem Treffen in Brüssel darauf, zum ersten Mal das Schlagwort "De-Risking" in eine Gipfelerklärung aufzunehmen, um ihre künftige Strategie zu beschreiben. Damit ist die Verkleinerung der ökonomischen Abhängigkeit gemeint und des politischen Risikos, erpressbar zu sein, das damit einhergeht.