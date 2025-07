China und die EU „Ein Wendepunkt in den Beziehungen“ 24. Juli 2025, 18:05 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Das Verhältnis war selten so angespannt: Der chinesische Staatschef Xi Jinping empfängt Ursula von der Leyen und António Costa in Peking. (Foto: Xie Huanchi/dpa)

Die EU und China sind voneinander so entfremdet, dass es bei einem Treffen in Peking kaum zu übersehen ist. Mit Blick auf Russlands Krieg richtet Kommissionspräsidentin von der Leyen eine deutliche Warnung an Peking.

Von Jan Diesteldorf und Lea Sahay, Brüssel/Peking

