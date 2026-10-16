Beim Gipfel in Brüssel verspricht Kommissionschefin von der Leyen neue Schutzinstrumente gegen die übermächtige Konkurrenz aus Asien. Eine deutsch-französische Forderung kommt ihr da gerade recht.

Europas neue Einigkeit im Wettstreit mit China gründet auf spektakulären Zahlen. Man schaue nur einmal auf eine emotional sensible Produktgruppe wie Autos: In den ersten sieben Monaten des Jahres kamen bereits mehr chinesische Hybridfahrzeuge in die EU als im gesamten Jahr 2025. Von Januar bis Juli waren es fast 380 000 Stück, ein Plus von 172 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Absolut betrachtet ist das noch überschaubar. Schreibt man das Wachstum so fort, ergibt sich eine potenziell erdrückende Konkurrenz für eine Branche, an der 14 Millionen Arbeitsplätze in der EU hängen.