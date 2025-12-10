Die europäischen Umweltvorschriften sind umfangreich, sie sind detailliert, und sie sind für viele Betriebe ein bürokratisches Ärgernis. Mit einem bislang beispiellosen Aufwand nimmt sich die EU-Kommission deshalb vor, diese Auflagen auf mehreren Ebenen abzuschwächen, zu verschieben und teils ganz abzuschaffen. So sieht es der achte und bislang größte Teil der Deregulierungsagenda vor, den die Brüsseler Behörde am Mittwoch vorgelegt hat. Der Vorschlag zeige genau, worum es gehe, sagte der für den Bürokratieabbau zuständige EU-Kommissar Valdis Dombrovskis, „den Verwaltungsaufwand für Unternehmen zu reduzieren und gleichzeitig unsere hohen Standards beizubehalten“.