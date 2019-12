Brüssel (dpa) - Die EU-Fischereiminister wollen am Dienstag in Brüssel die Fischfangquoten für den Atlantik und die Nordsee für das kommende Jahr beschließen. Die Verhandlungen sind traditionell umkämpft, eine Einigung könnte sich möglicherweise erst am frühen Mittwochmorgen abzeichnen, hieß es vorab. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, bei einer ganzen Reihe an Fischbeständen die Fangmengen zu senken.

Für Deutschland ist vor allem die Nordsee-Fischerei wichtig, etwa beim Hering. Große Fischfangnationen wie Spanien und Frankreich verhandeln hingegen bei den für sie wichtigen Atlantikfangquoten hart.

Die Vorschläge der EU-Kommission basieren in erster Linie auf Empfehlungen des Internationalen Rats für Meeresforschung (ICES). Die EU-Staaten legen auf dieser Grundlage jedes Jahr die sogenannten zulässigen Gesamtfangmengen für die Nordsee und den Nordost-Atlantik fest. Etliche Fischbestände befinden sich in eher schlechtem Zustand, bei den Verhandlungen geht es daher vor allem darum, die Interessen der Fischereiindustrie mit Umweltbelangen in Einklang zu bringen.