EU-Innenkommissarin Ylva Johansson äußert sich kritisch über die neuen ungarischen Sonderregeln für Gastarbeiter aus Russland und Belarus. Sie teile die geäußerten Bedenken, schrieb sie in einem Brief an den ungarischen Innenminister, den sie auf der Plattform X veröffentlichte. Es müsse sichergestellt werden, dass „russische Staatsangehörige, die Spionage betreiben oder andere Sicherheitsbedrohungen darstellen könnten, einer strengen Prüfung unterzogen werden“. Mit der Sonderregelung drohe, dass der Schengen-Raum nicht mehr geschützt sei. Johansson schrieb zu dem Brief auf X, dass sie die ungarische Regierung auffordere, sich zu erklären. In Ungarn gibt es seit längerem für Gastarbeiter Sonderregeln. Sie galten bisher allerdings nur für Ukrainer und Serben und wurden erst im Juli auch auf Personen aus Russland und dessen Partnerland Belarus ausgeweitet. Der Regelung zufolge können Gastarbeiter für zwei Jahre kommen und danach ihren Aufenthalt jeweils für drei Jahre verlängern lassen, so oft sie wollen.