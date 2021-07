Deutschland droht wegen Nitrat im Grundwasser erneut Ärger vor dem Europäischen Gerichtshof. Auch eine 2020 neu in Kraft getretene Düngeverordnung komme möglicherweise einem EuGH-Urteil nicht nach, geht aus einem Brief des EU-Umweltkommissars Virginijus Sinkevičius an Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) hervor. Der Brief liegt der dpa vor, darin bemängelt der EU-Kommissar, dass Gebiete mit hoher Nitratbelastung im Grundwasser und schädlicher Nährstoff-Anreicherung nicht korrekt ausgewiesen seien. Erfolge keine Überprüfung, erwäge er, den Fall wieder vor den EuGH zu bringen. Damit würde eine Strafzahlung entscheidend näher rücken.