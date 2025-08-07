Die israelische Regierung hat der Europäischen Union vor einem Monat versprochen, die Not der Menschen im Gazastreifen nachhaltig zu lindern – aber sie kommt ihren Zusagen nur unzureichend nach. Das lässt sich aus einem Bericht des Europäischen Auswärtigen Dienstes schließen, der am Mittwochabend den 27 Regierungen der EU zugestellt wurde. „Die humanitäre Lage in Gaza ist weiterhin sehr ernst mit einer steigenden Rate von Unterernährung unter Kindern und Frauen“, heißt es darin. „Das Ausmaß der Zerstörung und der Not ist beispiellos.“ Eine Sprecherin der EU-Kommission bestätigte am Donnerstag: Es komme zwar mittlerweile mehr Hilfe in Gaza an, aber längst nicht in ausreichendem Maß.

Die Debatte über Sanktionen gegen Israel dürfte damit wieder aufflammen. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hatte am 10. Juli mit dem israelischen Außenminister Gideo Sa’ar einen Plan vereinbart, um die humanitäre Lage im Gazastreifen zu verbessern. Als Drohpotenzial legte sie zugleich eine Liste möglicher Strafmaßnahmen vor. Sie reichen bis hin zur Aussetzung des Partnerschaftsabkommens, das den Israelis wirtschaftliche und politische Privilegien gewährt.

Der Ton gegenüber Tel Aviv wird immer schärfer

Aus Ärger über die israelische Regierung schlug die EU-Kommission, der Kallas als Vizepräsidentin angehört, erst vergangene Woche vor, israelische Firmen von einem europäischen Forschungsprogramm auszuschließen. Vor allem wegen des Widerstands aus Deutschland gibt es dafür bislang keine Mehrheit unter den Mitgliedsländern. In Brüssel jedoch wird der Ton gegenüber Israel immer schärfer.

Teresa Ribera, Vizepräsidentin der EU-Kommission, wirft der Regierung Netanjahu mehr oder weniger offen vor, in ihrem Kampf gegen die Terrorgruppe Hamas einen Völkermord an den Palästinensern zu begehen - allerdings ohne offiziell im Namen der Kommission zu sprechen, wie es am Donnerstag hieß. Wenn es sich um keinen Genozid handle, dann sehe es zumindest „sehr stark danach aus“, erklärte die spanische Sozialistin der Plattform Politico. „Was wir hier sehen, ist eine konkrete Bevölkerungsgruppe, die gezielt angegriffen, getötet und zum Hungertod verurteilt wird.“ Es gebe in Gaza „keinerlei Menschlichkeit“, und Zeugen seien „nicht erlaubt“.

Auch mehrere Fraktionsvorsitzende im Europaparlament äußern den Vorwurf, die israelische Regierung begehe einen Völkermord. „Es gibt eindeutige Beweise dafür, dass in Gaza ein Genozid begangen wird“, heißt es in einem Schreiben, das von den Vorsitzenden der Sozialdemokraten, der Grünen und der Linken unterzeichnet wurde. Es ging an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Antonio Costa. Die EU solle, so die Forderung, das Partnerschaftsabkommen mit Israel aussetzen und gezielte Sanktionen verhängen.

Nimmt Netanjahus Regierung die Europäer überhaupt ernst?

Der nun veröffentlichte Bericht des diplomatischen Dienstes der EU vermerkt einige Fortschritte. Die Versorgung mit Treibstoff, um Krankenhäuser und andere wichtige Einrichtungen am Laufen zu halten, sei wieder aufgenommen worden. Es seien einige zusätzliche Routen für Lkw geöffnet worden. Allerdings gebe es weiterhin „erhebliche Hindernisse“ für humanitäre Einsätze und die Lieferung von Hilfsgütern.

Zu den Hindernissen zählt dem Bericht zufolge, dass die israelische Armee offenbar die „taktischen Pausen“ nicht einhält und die Hilfskonvois durch ihren Beschuss gefährdet. Im Zeitraum vom 30. bis zum 31. Juli seien rund um die Konvois 105 Palästinenser getötet und mindestens 680 verletzt worden, heißt es. Außerdem erschwere die israelische Regierung die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen auf fatale Weise: Die Regeln für die Akkreditierung von Personal, das im Gazastreifen arbeiten darf, seien derart verschärft worden, dass damit das ganze System der Hilfslieferungen gefährdet werde.

Generell hat die EU-Kommission offensichtlich den Eindruck, von der israelischen Regierung nicht ernst genommen zu werden. Man habe nur sehr beschränkten Zugang zum Gazastreifen, klagte eine Kommissionssprecherin am Donnerstag. Deshalb könne man im Wesentlichen nur die Zahlen über Hilfslieferungen wiedergeben, die von der israelischen Regierung und von den Vereinten Nationen veröffentlicht werden.