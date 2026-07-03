In der Republik Moldau hat Ministerpräsident Alexandru Munteanu nach wenigen Monaten Amtszeit überraschend seinen Rücktritt erklärt. „In dem Moment, als mir klar wurde, dass ich mein Mandat nicht mehr im Einklang mit meinen Grundsätzen und Überzeugungen ausüben kann, habe ich mich entschieden, zurückzutreten“, schrieb der Regierungschef auf Facebook. Einen konkreten Anlass nannte der 62-Jährige nicht. Der parteilose Investmentbanker hatte das Amt im November 2025 angetreten. Sein Rücktritt zieht automatisch das Aus der gesamten Regierung nach sich. Der verarmte Agrarstaat zwischen EU-Mitglied Rumänien und der Ukraine ist seit 2022 EU-Beitrittskandidat.