Ein deutscher Ausweis für Schwerbehinderte ist nur in Deutschland gültig, nicht aber in Spanien oder Lettland. Das soll sich endlich ändern - doch an den Details gibt es Kritik.

Von Florian Kappelsberger

Urlaub in Spanien, Anieke Fimmen will den Bus nehmen. Die alten Linienbusse sind nicht rollstuhlgerecht, deshalb gibt es Rufbusse für Menschen mit Behinderung. Als sie dort allerdings ihren deutschen Schwerbehindertenausweis vorzeigt: Kopfschütteln. "Es ist mir immer wieder passiert, dass gesagt wird, der gilt hier nicht", berichtet Fimmen, die als Fachreferentin für Behindertenpolitik im Sozialverband Deutschland (SoVD) arbeitet. Denn die Rechte von Menschen mit Behinderung, die der deutsche Ausweis garantiert, enden an der deutschen Landesgrenze. Der Bus damals fuhr ohne sie ab, sie musste in den Linienbus, wo es für ihren Rollstuhl keine Sicherung gab.