Normalerweise lässt sich Michel Barnier das erste Wort nicht nehmen. Nach jeder Brexit-Verhandlungsrunde informierte der EU-Chefunterhändler bislang vor den Briten über das Ergebnis und sicherte sich damit den Vorteil der Deutungshoheit. David Frost, dem Chefunterhändler aus London, blieb nichts weiter übrig, als darauf zu reagieren. Doch am Freitag war es anders. Barniers Pressekonferenz musste wegen Technikproblemen um 48 Minuten verschoben werden. Frost nutzte die Verspätung und erklärte zuerst seine Sicht der Dinge. "Ich bedauere, dass wir sehr wenige Fortschritte gemacht haben", sagte Frost. Und ergänzte: "Es ist schwer zu verstehen, warum die EU auf einem ideologischen Ansatz beharrt, der es schwieriger macht, ein für beide Seiten vorteilhaftes Abkommen zu finden."

Diesen Vorwurf wollte Barnier so nicht stehen lassen. "Wir werden uns unsere Werte nicht zum Nutzen der britischen Wirtschaft wegverhandeln lassen", sagte er. Für den weitreichenden Zugang zum EU-Binnenmarkt, wie das die Briten noch immer wollten, gebe es nun mal klare Konditionen. Das Vereinigte Königreich könne nicht "das Beste aus beiden Welten" haben, sprich: ein souveräner Staat sein, der sich weiter die ökonomischen Vorteile der EU zunutze mache. Barnier bekräftigte das Ziel, ein Freihandelsabkommen ohne Zölle und Quoten zu erreichen. Großbritannien müsse sich dafür aber an die Regeln des faires Wettbewerbs halten und dürfe kein Dumping betreiben. Großbritannien könne als Drittland nicht die Bedingungen für den Zugang zum europäischen Binnenmarkt bestimmen.

In den Augen der britischen Regierung macht diese kompromisslose Haltung die Gespräche so schwierig. "Das größte Hindernis ist das Beharren der EU auf einer Reihe von neuen und unausgewogenen Vorschlägen zur Regelung des Wettbewerbs", sagte Frost. Sobald die EU anerkenne, dass es auf dieser Grundlage keinen Handelsvertrag geben werde, würden Fortschritte möglich sein. Um zu zeigen, dass London keine unredlichen Forderungen an Brüssel stellt, kündigte Frost an, alle schriftlichen Vorschläge in der kommenden Woche zu veröffentlichen. Neben den Wettbewerbsbedingungen sind nach wie vor die Fischereirechte in britischen Gewässern besonders umstritten.

Frost und Barnier zeigten sich am Freitag gleichermaßen enttäuscht über die mangelnden Fortschritte. Der Franzose ermahnte den Briten auch, die im Austrittsvertrag geregelten Vorschriften für Nordirland umzusetzen. Brüssel ist der Meinung, dass London die dort nötigen Grenzkontrollen für Güter aus Großbritannien nicht wie vereinbart vorbereitet. Beide Verhandler haben sich nun zum Ziel gesetzt, bei der nächsten Verhandlungsrunde Anfang Juni voranzukommen.

Bis Ende Juni müssen London und Brüssel entscheiden, ob die derzeit geltende Übergangsphase verlängert wird. Während dieser ist Großbritannien weiter Teil des Binnenmarktesund muss Beträge in den EU-Haushalt zahlen. Wie eng die Anbindung noch ist, war am Donnerstag klar geworden: Die Kommission eröffnete ein Vertragsverletzungsverfahren gegen London, weil Vorschriften zur Freizügigkeit von EU-Bürgern und deren Familien nicht eingehalten würden. Die Übergangsperiode kann einmal um bis zu zwei Jahre verlängert werden. Doch die britische Regierung lehnt einen weiteren Brexit-Aufschub bislang strikt ab.

Gelingt es Brüssel und London nicht, bis zum Jahresende einen Deal zu erreichen, droht ein No-Deal-Brexit. Es würden dann die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) gelten - inklusive hoher Zölle. Beide Seiten wollen dies verhindern und hoffen, dass im Juni eine politische Dynamik entsteht. EU-Diplomaten erwarten, dass sich dann Boris Johnson einschaltet, um einen Weg aus der Sackgasse zu weisen. Doch dem britischen Premier geht es zurzeit wie seinen Kollegen: Die Corona-Krise fordert seine volle Aufmerksamkeit. Für den Brexit bleibt da wenig Zeit