Die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben es nicht gern, wenn Brüssel ihre Kreise stört. Brüssel im Sinne von: die Institutionen der EU. Ein besonders heikles Feld ist die Außenpolitik, das mussten beim Gipfel dieser Woche zwei Repräsentanten der Brüsseler EU erfahren. Der Zorn vieler Chefinnen und Chefs, allen voran Kanzler Friedrich Merz, traf den Ratspräsidenten António Costa und die Außenbeauftragte Kaja Kallas.