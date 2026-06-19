Die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben es nicht gern, wenn Brüssel ihre Kreise stört. Brüssel im Sinne von: die Institutionen der EU. Ein besonders heikles Feld ist die Außenpolitik, das mussten beim Gipfel dieser Woche zwei Repräsentanten der Brüsseler EU erfahren. Der Zorn vieler Chefinnen und Chefs, allen voran Kanzler Friedrich Merz, traf den Ratspräsidenten António Costa und die Außenbeauftragte Kaja Kallas.
EU-GipfelMerz wehrt sich gegen die Brüsseler Außenpolitik
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Ratspräsident Costa knüpft Kontakte nach Moskau, die Außenbeauftragte Kallas verkracht sich mit Israel – und der Kanzler findet dafür deutliche Worte.
Von Josef Kelnberger, Brüssel
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