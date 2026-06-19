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EU-GipfelMerz wehrt sich gegen die Brüsseler Außenpolitik

Lesezeit: 3 Min.

Darüber werde zu reden sein, sagte Kanzler Friedrich Merz über angebliche Äußerungen von Kaja Kallas (links), der EU-Außenbeauftragten aus Estland.
Darüber werde zu reden sein, sagte Kanzler Friedrich Merz über angebliche Äußerungen von Kaja Kallas (links), der EU-Außenbeauftragten aus Estland. Yves Herman/REUTERS

Ratspräsident Costa knüpft Kontakte nach Moskau, die Außenbeauftragte Kallas verkracht sich mit Israel – und der Kanzler findet dafür deutliche Worte.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

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Die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben es nicht gern, wenn Brüssel ihre Kreise stört. Brüssel im Sinne von: die Institutionen der EU. Ein besonders heikles Feld ist die Außenpolitik, das mussten beim Gipfel dieser Woche zwei Repräsentanten der Brüsseler EU erfahren. Der Zorn vieler Chefinnen und Chefs, allen voran Kanzler Friedrich Merz, traf den Ratspräsidenten António Costa und die Außenbeauftragte Kaja Kallas.

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