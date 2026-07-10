Die EU-Behörde Frontex hat im ersten Halbjahr etwa ein Drittel weniger illegale Grenzübertritte an den EU-Außengrenzen verzeichnet. 49 000 bedeuteten einen Rückgang von 37 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025, teilte die Behörde in Warschau mit. Die Hauptfluchtrouten verlaufen demnach weiter über das Mittelmeer, wo Migranten versuchen, mit Booten überzusetzen. Nach Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration kamen in diesem Jahr 1300 Menschen auf diesen Routen ums Leben. Während es im Osten und mittleren Teil des Mittelmeeres weniger illegale Einreisen gab, stieg die Zahl im Westen an der spanischen Küste an. Auch an der EU-Ostgrenze zu Belarus und Russland gab es weniger illegale Grenzübertritte.