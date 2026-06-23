In jedem Gespräch, das man mit Diplomaten in Brüssel über die Außenbeauftragte der Europäischen Union führt, fällt irgendwann dieser Satz: „Eigentlich hat sie ja einen unmöglichen Job.“ Sie – das ist Kaja Kallas, von 2021 bis 2024 Regierungschefin von Estland. Der Job – das ist das Amt, das Kallas seit Dezember 2024 innehat: Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, wie ihr Posten offiziell heißt, sowie Vizepräsidentin der EU-Kommission.