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Kritik an Kaja Kallas„Man kann in diesem Job nicht alle durchbeleidigen“

Lesezeit: 4 Min.

Kaja Kallas hat sich in ihrer Amtszeit als EU-Außenbeauftragte viele Feinde gemacht.
Kaja Kallas hat sich in ihrer Amtszeit als EU-Außenbeauftragte viele Feinde gemacht. Christoph Soeder/dpa

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sei zu undiplomatisch, monieren Kritiker. Ihre Unterstützer kontern: Die Regierungen und Kommissionspräsidentin von der Leyen fürchten nur eine Konkurrentin.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

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In jedem Gespräch, das man mit Diplomaten in Brüssel über die Außenbeauftragte der Europäischen Union führt, fällt irgendwann dieser Satz: „Eigentlich hat sie ja einen unmöglichen Job.“ Sie – das ist Kaja Kallas, von 2021 bis 2024 Regierungschefin von Estland. Der Job – das ist das Amt, das Kallas seit Dezember 2024 innehat: Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, wie ihr Posten offiziell heißt, sowie Vizepräsidentin der EU-Kommission.

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