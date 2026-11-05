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Kaja Kallas im Interview„Trump respektiert Stärke – wer schwach ist, bekommt diesen Respekt nicht“

Lesezeit: 6 Min.

Kaja Kallas, 49, zählt zum europäischen Lager der Liberalen. Sie war von 2021 bis 2024 Premierministerin von Estland und ist seit Dezember 2024 Außenbeauftragte der EU.
Kaja Kallas, 49, zählt zum europäischen Lager der Liberalen. Sie war von 2021 bis 2024 Premierministerin von Estland und ist seit Dezember 2024 Außenbeauftragte der EU.
Nicolas Tucat/AFP

Die EU-Außenbeauftragte wirft dem US-Präsidenten vor, Europa spalten zu wollen und zu sehr auf Russlands Forderungen zu hören. Über die Reaktion in Deutschland auf den Leipziger Anschlagsversuch wundert sie sich.

Interview von Hubert Wetzel, Brüssel

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November und Dezember sind hektische Monate für Kaja Kallas – ein internationaler Termin jagt den nächsten. Trotzdem nimmt die frühere estnische Regierungschefin und heutige Hohe Beauftragte der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik – so ihr offizieller Titel – sich bei einem Zwischenstopp in Brüssel die Zeit, für eine halbe Stunde mit der Süddeutschen Zeitung zu sprechen.

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