Kaja Kallas trägt einen klangvollen Titel: Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik. Klingt mächtig, doch ihr Einfluss ist begrenzt. Dafür leistet sie sich andere Freiheiten.

Von Hubert Wetzel

Das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ von Hans Christian Andersen erschien 1837 auf Dänisch, kurz danach auf Deutsch. Wann es ins Estnische übersetzt wurde, ist nicht ganz klar, aber bestimmt vor 1977. In diesem Jahr wurde Kaja Kallas in Tallinn geboren. Man kann also annehmen, dass sie es kennt. Vielleicht mag sie es sogar.