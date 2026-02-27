Es blieb bis zuletzt eine Zitterpartie: Die Abstimmung über schärfere EU-Asylregeln fiel am Freitag im Bundestag so knapp aus, dass sie wiederholt werden musste. Am Ende aber stand die Mehrheit. Der Bundestag beschloss, die größte EU-Asylreform seit 1993 auch in Deutschland umzusetzen. Dabei sind die neuen Regeln umstritten, weil sie die Rechte von Schutzsuchenden stark einschränken. Was sich nun von Sommer an auch in Deutschland ändert und warum Menschenrechtsorganisationen der Regierung Rechtsbruch vorwerfen: Antworten auf die wichtigsten Fragen.
BundestagWas die neuen EU-Asylregeln in Deutschland ändern
Lesezeit: 3 Min.
Lager an Flughäfen, Haft und schnellere Abschiebungen: Eine europäische Reform soll die Migration begrenzen. Mit der Zustimmung des Bundestags kommt sie jetzt nach Deutschland. Was sich damit ändern wird.
Von Markus Balser, Berlin
Integrationskurse:„Herr Dobrindt will ja vielleicht auch später von jemandem gepflegt werden, der ihn versteht“
Noch nie haben so viele Geflüchtete Deutsch gelernt, noch nie war das Ziel so klar: Integration. Seit Alexander Dobrindt angekündigt hat, die Kurse nur noch für wenige anzubieten, stellt sich die Frage: Warum wird hier Fortschritt so zertrümmert?
Lesen Sie mehr zum Thema