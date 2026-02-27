Es blieb bis zuletzt eine Zitterpartie: Die Abstimmung über schärfere EU-Asylregeln fiel am Freitag im Bundestag so knapp aus, dass sie wiederholt werden musste. Am Ende aber stand die Mehrheit. Der Bundestag beschloss, die größte EU-Asylreform seit 1993 auch in Deutschland umzusetzen. Dabei sind die neuen Regeln umstritten, weil sie die Rechte von Schutzsuchenden stark einschränken. Was sich nun von Sommer an auch in Deutschland ändert und warum Menschenrechtsorganisationen der Regierung Rechtsbruch vorwerfen: Antworten auf die wichtigsten Fragen.