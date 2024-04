Ganz am Anfang

"Historisch"? Mit ihren neuen Asylgesetzen will die EU die Zahl der Migranten nach Europa begrenzen - Flüchtlingsboot bei der Ankunft auf Kreta.

Deutschland wäre einer der großen Profiteure der neuen EU-Regeln für die Aufnahme von Flüchtlingen in Europa. Doch es wird mindestens zwei Jahre dauern, bis die extrem komplexen Gesetze mit Leben erfüllt sind - wenn überhaupt.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

Bundeskanzler Olaf Scholz ist zweifellos ein wenig voreilig, wenn er nun die Reform des europäischen Asylrechts als "historisch" und als "unverzichtbar" feiert. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht. "Sie begrenzt die irreguläre Migration und entlastet endlich die Länder, die besonders stark betroffen sind", schrieb Scholz am Mittwochabend, nachdem das Europaparlament zugestimmt hatte, auf dem Kurznachrichtendienst X. Dabei ist noch längst nicht alles in trockenen Tüchern.