Von Constanze von Bullion, Berlin

Schnellere Asylverfahren, zügige Abschiebungen und mehr Solidarität bei der Flüchtlingsverteilung - der Vorschlag der EU-Kommission zur Reform der europäischen Asylpolitik ist ambitioniert. Am Donnerstag haben die Innenminister der 27 EU-Länder erstmals in einer Videokonferenz darüber diskutiert. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte anschließend, die Chancen seien hoch, bis Jahresende eine "politische Einigung" zu erzielen. "Insgesamt ist der Wille da, und zwar ein starker Wille, gemeinsam auf diesem Feld als Europäische Union voranzukommen", sagte Seehofer in der Pressekonferenz, die wegen der intensiven Debatte mit 80 Minuten Verspätung begann.

Um vor Ablauf der deutschen EU-Ratspräsidentschaft eine solche Einigung zu erzielen, sollen die Minister am 13. November zu einem Sondertreffen nach Brüssel reisen. Natürlich werde die Corona-Lage beachtet, sagte Seehofer, doch die "persönliche Anwesenheit" sei wichtig, um Streitpunkte in kleinen Gruppen klären zu können. Rechtsakte könnten während der portugiesischen EU-Ratspräsidentschaft in der ersten Hälfte 2021 verabschiedet werden, danach würden die Verhandlungen mit dem Europaparlament beginnen.

Vor der Videokonferenz hatte Seehofer betont, er werde darauf achten, dass Deutschland in der Migrationsfrage keine "Sonderlasten" aufgebürdet würden. Allerdings verstehe er auch die Sorgen der Mittelmeeranrainerstaaten, die Hauptlast der Zuwanderung tragen zu müssen. Am Schlechtesten sei keine Lösung, "und zwar für alle, auch für Deutschland".

Ende September hatte die EU-Kommission ihren mehrfach verschobenen Reformvorschlag für das EU-Asylsystem vorgelegt. Es ist unter anderem geplant, dass abgewiesene Asylbewerber möglichst gleich abgeschoben und Schutzberechtigte in der EU verteilt werden sollen. Ein Solidaritätsmechanismus sieht vor, dass EU-Staaten, die keine Migranten aufnehmen wollen, mit Erstankunftsstaaten und der Grenzschutzagentur Frontex Abschiebungen organisieren. Gelingt das in acht Monaten nicht, müssen die Migranten von dem EU-Land übernommen werden, das für die Abschiebung verantwortlich war. Letzteres sorgt für Widerstand. Etwa Ungarn und Polen wollen sich zu keiner Flüchtlingsübernahme verpflichten lassen.