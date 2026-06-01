Lediglich 28 Prozent der ausreisepflichtigen Migranten haben im Jahr 2025 die Europäische Union auch wirklich verlassen. Das sind deutlich mehr als in den Jahren zuvor, aber noch längst nicht genug, findet der für Migrationsfragen zuständige EU-Kommissar Magnus Brunner. Seit Monaten kämpft der Österreicher für schärfere Abschieberegeln – am Montagabend kam er einen entscheidenden Schritt voran.