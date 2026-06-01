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AbschiebungenEU setzt abgelehnte Asylbewerber massiv unter Druck

Lesezeit: 3 Min.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will zusammen mit seinem niederländischen Amtskollegen nach Ländern suchen, in denen Lager für abgelehnte Asylbewerber gebaut werden könnten.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will zusammen mit seinem niederländischen Amtskollegen nach Ländern suchen, in denen Lager für abgelehnte Asylbewerber gebaut werden könnten. Bernd von Jutrczenka/dpa

Europarlament und Regierungen verschärfen die Abschieberegeln. Sogar Lager außerhalb Europas werden möglich, Bundesinnenminister Dobrindt sucht bereits nach Partnerstaaten.

Von Josef Kelnberger, Brüssel

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Lediglich 28 Prozent der ausreisepflichtigen Migranten haben im Jahr 2025 die Europäische Union auch wirklich verlassen. Das sind deutlich mehr als in den Jahren zuvor, aber noch längst nicht genug, findet der für Migrationsfragen zuständige EU-Kommissar Magnus Brunner. Seit Monaten kämpft der Österreicher für schärfere Abschieberegeln – am Montagabend kam er einen entscheidenden Schritt voran.

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