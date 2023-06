Von Josef Kelnberger, Brüssel

Das European Convention Center auf dem Luxemburger Kirchberg ist in all seiner Sterilität nicht unbedingt ein Ort, an dem man die Geisterstunde verbringen möchte. Insofern klang es fast wie eine Drohung, als die schwedische Migrationsministerin Maria Malmer Stenergard am frühen Donnerstagabend ihren Kolleginnen und Kollegen zurief: "Ich habe notfalls die ganze Nacht Zeit." Stenergard moderierte die Sitzung, weil Schweden derzeit die Ratspräsidentschaft innehat, und bestimmte deshalb die Tagesordnung.