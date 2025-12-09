Härter abschieben, abgelehnte Asylbewerber inhaftieren, Schutzsuchende verteilen und Asylzentren außerhalb der Europäischen Union schaffen: Die Innenminister der EU-Staaten haben sich am Montag in Brüssel auf einen viel härteren Kurs in der Migrationspolitik geeinigt. Zugleich wollen die 27 Regierungen sehr enger als bislang in der Asylpolitik zusammenarbeiten. Was sich verändern wird? Die Süddeutsche Zeitung beantwortet die wichtigsten Fragen.
Das sind die neuen Härten der EU gegen Flüchtlinge
Haft für abgelehnte Asylbewerber, gekürzte Leistungen: Europas Innenminister verschärfen den Asylkurs für alle 27 Mitgliedsstaaten. Ein Überblick über die wichtigsten Änderungen.
Von Markus Balser und Josef Kelnberger, Berlin, Brüssel
