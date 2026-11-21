Es ist erst wenige Jahre her, da gehörte António Costa in Brüssel zu den Anführern der Empfängerländer von EU-Mitteln. Als portugiesischer Ministerpräsident setzte er sich dafür ein, dass sein Land möglichst viel abbekam von jenem Geld, das die EU für ärmere Regionen und für Bauern ausgibt. Heute arbeitet Costa als Präsident des Europäischen Rats, dort ist er zum personifizierten Interessenausgleich geworden und muss den ultimativen europäischen Verteilungskampf moderieren. Er hat die undankbare Aufgabe, in den Verhandlungen über den Mehrjahres-Haushalt zwischen den wenigen sparsamen EU-Nettozahlern um Deutschland und jenen Staaten zu vermitteln, die besonders viel Fördergeld und Subventionen aus Brüssel beziehen.

Am Samstag präsentierte Costa sein Konzept für diese Vermittlung. Sie soll unter anderem mit der Einführung neuer Steuern und Abgaben gelingen. Bis Jahresende, so hat er es sich vorgenommen, sollen sich die Staats- und Regierungschefs der EU auf ein neues Budget für die Jahre 2028 bis 2034 einigen. Das geht nur einstimmig, und zwei bisherige Versuche, eine brauchbare Verhandlungsgrundlage zu formulieren, waren gescheitert.

Kürzungen : Europas Entwicklungshilfe wackelt – China und Russland stehen bereit Nach dem Rückzug der USA sind die EU und ihre Mitgliedstaaten die mit Abstand größten Geldgeber für Entwicklungsprojekte. Doch im Streit um den Haushalt stehen jetzt Europas globale Ambitionen auf dem Spiel. SZ Plus Von Jan Diesteldorf ...

Blickt man auf die Reaktionen, könnte auch Costas Zahlenwerk durchfallen. Die EU-Kommission hatte im Haushaltsentwurf annähernd zwei Billionen Euro präsentiert, um neuen Prioritäten zu begegnen – etwa der Verteidigungsfinanzierung. Costa schlägt mehr als 200 Milliarden Euro weniger vor und kommt damit erstmals der Forderung von Bundeskanzler Friedrich Merz nahe, der ursprüngliche Entwurf müsse „um mehrere Hundert Milliarden Euro“ gekürzt werden. Während er die Agrarsubventionen unangetastet lässt, streicht Costa erstmals behutsam bei den Mitteln für wirtschaftlich schwächere Gebiete in Europa.

2019 war eine Digitalsteuer schon einmal im Gespräch

Und er erweckt eine gescheiterte Finanzierungsquelle zum Leben: die EU-Digitalsteuer. Unternehmen ab einer bestimmten Größe sollen künftig drei Prozent auf ihre Umsätze mit Online-Werbung, digitalen Marktplätze und der Vermarktung von Nutzerdaten direkt an den EU-Haushalt zahlen müssen. 2019 war eine solche Steuer am Widerstand mehrerer Mitgliedstaaten gescheitert.

Der Mehrjahres-Haushalt speist sich überwiegend aus nationalen Beiträgen, ergänzt um direkte Steuern und Abgaben – den sogenannten Eigenmittel. Zusätzliche Geldquellen sieht Costa in einem Anteil an der Tabaksteuer, einem Teil der Erlöse aus der Versteigerung von Emissionsrechten, dem CO₂-Grenzausgleich sowie in einer neuen Steuer auf Elektroschrott. So könnten 60 Milliarden Euro pro Jahr zusammenkommen, rechnete Costa vor.

Seine Kürzungsideen sind teils gewagt. Das Geld für Bauern lässt er unangetastet, insoweit scheint es nach wie vor keinen Spielraum zu geben. Er traut sich allerdings, bei den Mitteln zur Regionalförderung zu streichen – um kosmetische acht Milliarden Euro. Auffällig ist, dass er ausgerechnet bei den Geldtöpfen für Verteidigungsfinanzierung relativ betrachtet am meisten kürzt, um fast 30 Prozent gegenüber dem Vorschlag der Kommission. Aufrüstung darf Brüssel zwar nicht direkt bezahlen, wohl aber das Drumherum, etwa militärisch nutzbare Infrastruktur oder Dual-Use-Güter.

Merz pocht auf die Unterstützung der Ukraine

Bundeskanzler Friedrich Merz sagte am Samstag, Costas Vorschlag sei „ein erster Schritt, das Volumen ist aber weiterhin zu hoch“. So gut wie alle Mitgliedstaaten müssten ihre Haushalte konsolidieren. „Ein EU-Haushalt, der gleichzeitig über 40 Prozent wächst, passt nicht in diese Zeit“, sagte Merz. Zugleich erneuerte er seine Forderung, der Haushaltsrahmen der EU müsse eine „nachhaltige mehrjährige Unterstützung der Ukraine sicherstellen“, und zwar so, dass sich alle 27 Mitgliedstaaten beteiligten. Auch Frankreich zeigte sich unzufrieden. Der Elysée-Palast ließ ein Statement verbreiten, wonach Costas Verhandlungsgrundlage „sehr enttäuschend“ sei.

Diese Vokabel dürfte in den nächsten Tagen noch häufiger zu hören sein, bevor sich die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag zum Gipfel in Brüssel einfinden. Dass sie sich dort einem Kompromiss annähern, gilt als unwahrscheinlich. Sobald sie einen gefunden haben – womöglich bis Weihnachten, voraussichtlich aber erst im neuen Jahr – gilt es das EU-Parlament zu überzeugen, das am Ende zustimmen muss. Dort kämpfen die Abgeordneten fraktionsübergreifend von links bis rechts für ein möglichst umfangreiches Budget.

Wichtigster Akteur ist der Chef der christdemokratisch-konservativen EVP, Manfred Weber (CSU); als Vorsitzender der größten Fraktion wird er am Ende die Mehrheit organisieren. „Wir müssen raus aus einer Kürzungsdebatte hin zu einer Zukunftsdebatte – das EU-Budget ist ein strategischer Investitionshaushalt“, sagte er der Süddeutschen Zeitung. „Hier entscheidet sich, wie zukunftsfähig und stark wir Europa aufstellen: mit gezielten gemeinsamen Investitionen in Verteidigung, in KI-Infrastruktur und in die Stärkung unserer ländlichen Räume.“