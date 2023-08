Die Ärztedichte in der EU stieg in den vergangenen Jahrzehnten stetig. Am höchsten ist sie im Mutterland der europäischen Medizingeschichte, Griechenland: Dort gab es laut jüngsten verfügbaren Daten von 2021 rund 629 praktizierende Ärzte je 100 000 Einwohner, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mit. Die zweithöchste Quote hatte Portugal mit 562 Ärzten, gefolgt von Österreich (541), Zypern (491) und Deutschland (453). 30 Jahre zuvor teilten sich 100 000 Einwohner in Deutschland 276 Allgemein- und Fachmediziner. Die Zahl stieg im Verhältnis zur Bevölkerung um 64 Prozent. In Österreich betrug der Zuwachs seit 1991, als es 309 praktizierende Ärzte je 100 000 Einwohner gab, sogar 75 Prozent. Am unteren Skala-Ende rangiert Frankreich mit 318 Ärzten je 100 000 Einwohner, Belgien (325) und Ungarn (330). Insgesamt waren 2021 nach Eurostat-Schätzungen in der EU 1,82 Millionen Ärztinnen und Ärzte tätig. Die meisten praktizierenden Mediziner in absoluten Zahlen hatten die bevölkerungsreichsten Mitgliedstaaten vor: 377 000 waren es in Deutschland, 21 Prozent aller Ärzte in der EU. Mit Abstand folgten Italien (243 000) Frankreich (216 000) und Spanien (213 000).