Der Deutsche Nationalpreis geht in diesem Jahr an die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx (). Die 43-Jährige werde für ihren Einsatz für den gesellschaftlichen Zusammenhalt während der Coronakrise geehrt, teilte die Deutsche Nationalstiftung mit. "Frau Buyx gelingt es immer wieder, die unterschiedlichen Perspektiven verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen zusammenzuführen und das Ergebnis dieser Beratungen in einer klaren und verständlichen Sprache zu kommunizieren", sagte der Leiter der Stiftung, Thomas Mirow. Der Rat spreche Handlungsempfehlungen aus, die er auf der Grundlage fundierter Abwägungen treffe und gut begründe. "Damit wirkt er Vorurteilen und Misstrauen wirksam entgegen und stärkt das Vertrauen in der Gesellschaft." Der Preis ist mit 30 000 Euro dotiert.