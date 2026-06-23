An der Schuldenbremse sollte die Unterstützung für einen angegriffenen Staat nicht scheitern –so jedenfalls fand es jene Mehrheit im Deutschen Bundestag, die im März 2025 noch schnell die Regeln der Schuldenbremse änderte. Die „Hilfe für völkerrechtswidrig angegriffene Staaten“ erhielt damals eine „Bereichsausnahme“, ebenso Zusatzausgaben für Verteidigung und Katastrophenschutz. Damit ließen sich die starren Vorgaben der Schuldenbremse für diese Bereiche lockern. „Völkerrechtswidrig angegriffen“ klang zwar abstrakt, betraf aber zunächst einmal nur ein Land: die Ukraine. Alles zusammen steht so heute in Artikel 115 des Grundgesetzes.
UkraineWiederaufbau ohne Schuldenbremse
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In der SPD-Fraktion mehren sich Forderungen, für zivile Ukraine-Hilfen die Schuldenbremse zu lockern. Rechtlich ginge das – und es würde die Haushalte zweier Ministerien massiv entlasten.
Von Michael Bauchmüller, Berlin
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