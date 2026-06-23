Zum Hauptinhalt springen

UkraineWiederaufbau ohne Schuldenbremse

Lesezeit: 2 Min.

Die Ukraine braucht dringend zivile Hilfe, etwa für Reparaturen der Infrastruktur: Arbeiten an durch russische Angriffe zerstörten Stromleitungen im Nordosten des Landes.
Die Ukraine braucht dringend zivile Hilfe, etwa für Reparaturen der Infrastruktur: Arbeiten an durch russische Angriffe zerstörten Stromleitungen im Nordosten des Landes. Julia Demaree Nikhinson/AP

In der SPD-Fraktion mehren sich Forderungen, für zivile Ukraine-Hilfen die Schuldenbremse zu lockern. Rechtlich ginge das – und es würde die Haushalte zweier Ministerien massiv entlasten.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

An der Schuldenbremse sollte die Unterstützung für einen angegriffenen Staat nicht scheitern so jedenfalls fand es jene Mehrheit im Deutschen Bundestag, die im März 2025 noch schnell die Regeln der Schuldenbremse änderte. Die „Hilfe für völkerrechtswidrig angegriffene Staaten“ erhielt damals eine „Bereichsausnahme“, ebenso Zusatzausgaben für Verteidigung und Katastrophenschutz. Damit ließen sich die starren Vorgaben der Schuldenbremse für diese Bereiche lockern. „Völkerrechtswidrig angegriffen“ klang zwar abstrakt, betraf aber zunächst einmal nur ein Land: die Ukraine. Alles zusammen steht so heute in Artikel 115 des Grundgesetzes.

Zur SZ-Startseite

MeinungEntwicklungspolitik
:Die Welt brennt, aber Deutschland spart an der Feuerwehr

Kommentar von Michael Bauchmüller
Portrait undefined Michael Bauchmüller

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite