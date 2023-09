Kaja Kallas in Erklärungsnot: Die äußerst moskaukritische Ministerpräsidentin muss nun Geschäfte ihres Ehemannes erklären - und warum sie ihm Geld für sein Unternehmen geliehen hat.

Von Viktoria Großmann, Warschau

Kaja Kallas weiß ihre Partei und ihre Regierungskoalition hinter sich, wenn sie sich an diesem Montag im estnischen Parlament, dem Riigikogu, unangenehmen Fragen stellt. Fragen über ihren Ehemann und über seine Geschäfte mit Russland. Was wusste Kallas darüber, warum hat sie ihrem Mann 350 000 Euro geliehen für sein Unternehmen, und was geschah mit dem Geld?