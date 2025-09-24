Zum Hauptinhalt springen

EstlandMehr Geld, mehr Tempo, mehr Kooperation

Lesezeit: 2 Min.

Hanno Pevkur ist seit 2022 Verteidigungsminister von Estland.
(Foto: JONAS ROOSENS/IMAGO/ANP)

Hanno Pevkur, Verteidigungsminister, fackelt nicht lange, wenn es ums Aufrüsten geht. Und er erwartet Gleiches von den Nato-Partnern.

Von Viktoria Großmann

Eine Frage noch, dann muss er wirklich los, sagt Hanno Pevkur zur internationalen Journalistenrunde im Verteidigungsministerium in Tallinn. Seine Mitarbeiter deuten auf Armbanduhren, machen dringliche Gesichter. Pevkur beginnt zu antworten, die Zeit vergeht. „Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt etwas länger antworte, aber das ist wirklich wichtig.“ Als sei nicht er es, der in Eile ist. Aber jetzt spricht er über den Zusammenhalt in der Nato.

Hybrider Krieg im Baltikum
:Estlands Ruf an die Partner als Zeichen der Stärke

Schon wieder haben russische Kampfjets den estnischen Luftraum verletzt, den jüngsten Vorfall nennt  Estlands Außenminister „beispiellos brutal“. Deshalb sucht die Regierung die Unterstützung der Nato.

SZ PlusVon Viktoria Großmann

