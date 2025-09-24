Hanno Pevkur, Verteidigungsminister, fackelt nicht lange, wenn es ums Aufrüsten geht. Und er erwartet Gleiches von den Nato-Partnern.

Von Viktoria Großmann

Eine Frage noch, dann muss er wirklich los, sagt Hanno Pevkur zur internationalen Journalistenrunde im Verteidigungsministerium in Tallinn. Seine Mitarbeiter deuten auf Armbanduhren, machen dringliche Gesichter. Pevkur beginnt zu antworten, die Zeit vergeht. „Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt etwas länger antworte, aber das ist wirklich wichtig.“ Als sei nicht er es, der in Eile ist. Aber jetzt spricht er über den Zusammenhalt in der Nato.