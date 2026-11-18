Man solle sich das mit den Grenzschließungen in Ruhe überlegen, hat Estlands Präsidentin Ülle Madise am Dienstag im estnischen Radio gesagt. Die Grenzen zu Russland zu schließen, dürfe keine Gefühlsentscheidung aus Empörung über jüngste Sabotageakte sein. Das sei eine „staatsmännische Entscheidung“, die „nüchterne Überlegungen“ erfordere. Das estnische Innenministerium hatte am Wochenende der Regierung vorgeschlagen, alle drei noch offenen Grenzübergänge von Estland nach Russland zu schließen.

Anlass war ein Anschlag auf den Drohnen-Hersteller Threod Systems, den estnische Behörden am Wochenende vereitelt haben. Die Täter hatten versucht, in der Fabrik nordöstlich der Hauptstadt Tallinn eine Explosion auszulösen. Acht Männer wurden festgenommen, fünf sind in Haft. Sie handelten laut Erkenntnissen des estnischen Geheimdienstes im Auftrag des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Bereits im August hatte es in Tallinn einen Brandanschlag auf die Firma Milrem Robotics gegeben, die unbemannte Militärfahrzeuge herstellt. Auch dafür soll GRU verantwortlich sein.

War ein Terroranschlag in Polen geplant?

Was beide Fälle gemeinsam haben: Die Täter sind lettische Staatsbürger. Und sie sind dementsprechend über Estlands südliche Grenze aus Lettland eingereist. Man solle sich fragen, ob diese Angriffe nicht passiert wären, „wenn die Grenze geschlossen gewesen wäre. Die Antwort ist ein klares Nein“, wird Präsidentin Ülle Madise auf der Homepage des estnischen Rundfunks ERR zitiert.

Doch die Regierung wird voraussichtlich die Grenzen zu Russland zum 1. Dezember schließen. Ministerpräsident Kristen Michal sagte, man wisse, dass russische Geheimdienste die Grenzen nutzten, „um Einfluss auf Personen zu nehmen“. Die Grenzen zu schließen, „würde die Bedrohung der Menschen in Estland reduzieren und ein klares Zeichen senden, dass Angriffe auf Estlands Verteidigungsindustrie und seine Verteidigungskapazitäten inakzeptabel sind“. Oppositionsparteien fordern die Schließung schon länger.

Betroffen wäre davon auch die Grenzstadt Narva im Norden Estlands. Ihr direkt gegenüber, auf der russischen Seite des Flusses, liegt Iwangorod. Seit 2022 war diese Grenze nur noch für Fußgänger und Radfahrer geöffnet. Sie wird auch von Menschen aus Finnland genutzt, die nach Russland wollen, denn Finnland hat alle Grenzübergänge nach Russland geschlossen.

Lettland, Litauen und auch Polen halten hingegen einen eingeschränkten Grenzverkehr zu Russland, Belarus sowie zur russischen Oblast Kaliningrad offen. Alle Länder erleben immer wieder Provokationen an den Grenzen. Zuletzt hatte die polnische Regierung Anfang November über verdächtige Bewegungen an der Grenze zu Kaliningrad informiert. „Leute mit Taschenlampen“ hätten versucht, über die grüne Grenze zu gelangen. Am Donnerstag berichtete die Tageszeitung Rzeczpospolita, dass möglicherweise ein „Terroranschlag in Polen mit vielen Opfern“ geplant gewesen sei. Die Zeitung bezog sich auf Geheimdienst-Quellen, die Regierung bestätigte das nicht.

„Narva ist dann nicht länger eine Brückenstadt“, sagt die Bürgermeisterin

An Lettlands Grenze zu Belarus hatten Anfang Oktober bewaffnete, maskierte Männer Grenzschützer bedroht und versucht, gewaltsam Flüchtlinge über die Grenze auf EU-Gebiet zu bringen. Im estnischen Narva hatte es an der russischen Grenze ebenfalls bereits Konflikte gegeben, etwa als die russische Seite mehrere Bojen aus dem Grenzfluss Narva entfernte.

Besonders in Narva wird die bevorstehende Grenzschließung kritisch und mit Bedauern aufgenommen. Die Bevölkerung der drittgrößten Stadt Estlands ist überwiegend russischsprachig, viele Menschen haben Verwandte in Iwangorod auf der anderen Seite des Flusses. Die Bürgermeisterin von Narva, Katri Raik, bezeichnete die Grenzschließung in einem Social-Media-Post als „schmerzlich“. Menschen würden den Kontakt zu ihren Familienmitgliedern verlieren. Zudem sei der Grenzverkehr ein wirtschaftlicher Faktor für die vergleichsweise arme Stadt, die auch unter Arbeitslosigkeit leidet. Für Taxifahrer, Hotels und natürlich Händler seien die Grenztouristen „eine wichtige Einkommensquelle“.

Auch die Region Setomaa im Südosten Estlands macht sich Sorgen. Einwohner und Unternehmen würden wirtschaftlich leiden, teilten Regionalpolitiker der Regierung in Tallinn mit. Sie fordern Entschädigungen. Sonst könne es noch mehr Abwanderung geben und das sei am Ende wieder ein Sicherheitsproblem für Estland.

Insgesamt sind noch drei Grenzübergänge in Betrieb. Auch wenn es gerade in Narva immer wieder zu langen Schlangen kam, hat der Grenzverkehr zuletzt nachgelassen, wie das Innenministerium bereits im Sommer mitteilte. Dennoch sagt Narvas Bürgermeisterin Katri Raik: „Die emotionale Bedeutung der Grenzschließung sollte nicht unterschätzt werden. Narva ist dann nicht länger eine Brückenstadt, sondern eine Sackgasse.“