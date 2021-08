Estland hat der Wiedererlangung der Unabhängigkeit vor 30 Jahren gedacht. In den Wirren des Putschversuchs in Moskau hatte sich der Baltenstaat am 20. August 1991 endgültig von der Sowjetunion losgesagt. Um 23.03 Uhr erklärten die Abgeordneten des Parlaments in Tallinn die Wiederherstellung der Souveränität des heutigen EU- und Nato-Landes. "Diese Entscheidung war historisch, denn sie hat uns nicht nur unser Land zurückgewonnen, sondern auch unsere Geschichte", betonte Parlamentspräsident Jüri Ratas ) am Freitag bei einer Feier in Tallinn. Regierungschefin Kajas Kallas würdigte die Errungenschaften der vergangenen 30 Jahre: "Die Zeit ist kurz genug, um sich noch lebhaft an kleine Glücksfälle und unsichere Momente zu erinnern und zu antworten, ja, genau so ein Estland haben wir uns gewünscht. Sicher, friedlich, stabil, europäisch, ein bisschen nordisch und zugleich sehr einzigartig." Die Sowjetunion hatte Estland 1940 annektiert.