Von Georg Ismar, Nicolas Richter und Vivien Timmler, Berlin

Die SPD will ihre Minister für die künftige Bundesregierung erst deutlich später als die Union bekannt geben. „Spätestens am 5. Mai wird es von unserer Seite Klarheit geben“, sagte der Vorsitzende Lars Klingbeil der Süddeutschen Zeitung. Voraussetzung ist, dass zuvor die rund 358 000 stimmberechtigen Mitglieder der Partei mehrheitlich dem mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrag zustimmen, die Abstimmung endet am 29. April um Mitternacht. „Wenn das Ergebnis des Mitgliedervotums da ist, machen wir uns an die personelle Aufstellung“, sagte Klingbeil. „Ich bin mir sicher, dass die Mehrheit der Mitglieder zustimmen wird“, sagte Klingbeil.