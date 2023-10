Ein internationaler Polizeieinsatz mit Unterstützung der Vereinten Nationen soll das von Bandengewalt zerrüttete Krisenland Haiti stabilisieren. Der UN-Sicherheitsrat genehmigte am Montag die Entsendung von deutlich mehr als 1000 Polizisten unter der Führung Kenias in den Karibikstaat für zwölf Monate. Das sonst so häufig gespaltene mächtigste Gremium der Vereinten Nationen votierte mit 13 Stimmen für den Einsatz, nur Russland und China enthielten sich. "Ich begrüße die Resolution des Sicherheitsrats zur Entsendung einer multinationalen Mission", schrieb Haitis Premierminister Ariel Henry nach der Entscheidung auf der Plattform X. Die Regierung in Port-au-Prince hatte angesichts der eskalierenden Gewalt selbst um internationale Unterstützung geben. Zuletzt kam es zu einer Selbstjustiz-Bewegung der Bewohner gegen die Banden. Fast die Hälfte der elf Millionen Bewohner leidet laut UN-Angaben unter akutem Hunger.