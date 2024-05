Nemo aus der Schweiz gewinnt den Eurovision Song Contest. Wohl noch nie war der ESC derart aufgeladen, obwohl die Veranstalter ihn doch eigentlich als gänzlich unpolitische Show sehen. Der niederländische Kandidat wurde wegen eines Vorfalls zwischen ihm und einer Kamerafrau sogar vom Finale ausgeschlossen. Umso passender zur Stimmung in diesem Jahr, dass am Ende das einzige angeblich rundum neutrale Land gewonnen hat - mit einem Auftritt, der selbst viel Gleichgewichtsgefühl bewies. Deutschland belegt in diesem Jahr nicht den letzten Platz, Sänger Isaak landet im Mittelfeld. Zur Nachtkritik (SZ Plus)

Das ist der Gewinner des diesjährigen ESC. Es ist der dritte Schweizer Sieg in der Geschichte des ESC: Nemo, 24 Jahre alt und nicht binär, verzaubert das Publikum mit einem Song und einer Story, die wie gemacht sind für dieses Event. Zum Artikel (SZ Plus)

Greta Thunberg bei Protest gegen Israel-Teilnahme festgenommen. Die Klimaaktivistin wird am Samstagabend zusammen mit anderen Demonstrierenden in Malmö abgeführt, als die Polizei den Platz vor der ESC-Arena sperrt. An der Demo haben Tausende Menschen teilgenommen. Zum Artikel

Nachrichten im Überblick

EXKLUSIV FDP stellt Bürgergeld und Rente mit 63 infrage. Erst kürzlich sorgten die Liberalen mit einem Zwölf-Punkte-Papier zur Wirtschaftspolitik für Unruhe in der Ampelkoalition. Nun will die FDP an diesem Montag erneut ein Papier verabschieden. Der Ärger mit den Koalitionspartnern, vor allem mit der SPD, ist programmiert. SPD-Chefin Esken kritisiert den Vorstoß scharf. Wirtschaft und Gesellschaft bräuchten eine verlässliche Regierung, anstatt "eine Kehrtwende nach der anderen". Zum Artikel (SZ Plus)

Russische Armee nimmt Dörfer an der Grenze ein. Die erwartete russische Offensive bei Charkiw ist im Gange, an zwei Frontabschnitten stehen die ukrainischen Truppen schwer unter Druck. Die ukrainischen Behörden haben in den vergangenen zwei Tagen mehr als 4000 Zivilisten aus der Region in Sicherheit gebracht. Präsident Selenskij kündigt Verstärkung an und hofft auf schnelle Waffenlieferungen durch die USA. Zum Ukraine-Liveblog

Blinken übt scharfe Kritik an Israels Regierung. Diese habe keinen glaubhaften Plan, wie sie die Zivilbevölkerung in Rafah schützen wolle. Für den Verzicht auf eine Großoffensive dort bieten die USA Israel einem Medienbericht zufolge an, beim Aufspüren von Hamas-Anführern zu helfen. Im Norden des Gazastreifens gibt es heftige Gefechte. Zum Nahost-Liveblog

Holstein Kiel gelingt der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Früher waren im nördlichsten Bundesland alle HSV-Fans - jetzt stellt Schleswig-Holstein erstmals einen Fußball-Erstligisten. Der Aufstieg des Teams von Trainer Marcel Rapp ist das Ergebnis seriöser Arbeit, bei der Spieler wie Lewis Holtby endlich wieder aufblühen. Zum Artikel (SZ Plus)

Sieg gegen 1. FC Union: Köln wahrt die Chance auf Verbleib in der 1. Liga

Sonstige Themen