Im Erzbistum Paderborn hat es sehr viel mehr Fälle von sexuellem Missbrauch gegeben als bisher bekannt. Das zeigt eine Aufarbeitungsstudie, die Wissenschaftler der Universität Paderborn am Donnerstag vorgelegt haben. Darin ist von 210 Beschuldigten und 489 Betroffenen die Rede in den Jahren 1941 bis 2002. Im Vorfeld der Präsentation wurden außerdem schwere Vorwürfe gegen den früheren Paderborner Erzbischof Johannes Joachim Degenhardt laut: Er soll nicht nur Missbrauch vertuscht haben, sondern selbst Täter gewesen sein. In der neuen Studie gibt es dazu aber keine konkreten Hinweise. Laut dem Sprecher der Betroffenenvertretung im Erzbistum Paderborn, Reinhold Harnisch, liegt dem Gremium seit Ende 2025 ein Vorwurf eines Betroffenen gegen Degenhardt vor. Zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Tat soll der Betroffene minderjährig gewesen sein. Der 2002 verstorbene Kardinal Degenhardt gilt nach Ansicht der Betroffenenvertretung als Beschuldigter. Sie gehe Hinweisen nach, ob und inwieweit es weitere Opfer und Täter gegeben habe.