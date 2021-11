Der Übergangsverwalter des Erzbistums Köln, Weihbischof Rolf Steinhäuser, hält die Zukunft von Kardinal Rainer Woelki für offen. In mehreren Interviews erklärte Steinhäuser am Wochenende, es gehöre nach dem Ende der Vertretungszeit zu seiner Aufgabe, dem Vatikan "eine klare und ungeschönte Rückmeldung zu geben". Auf die Frage, ob in dem Schlussbericht auch stehen könne, dass er keine Möglichkeit für eine weitere Zukunft von Woelki an der Spitze des Erzbistums sehe, antwortete Weihbischof Steinhäuser: "Auch das ist denkbar. Das gehört für mich zu einer Offenheit dazu und das bin ich mir auch selbst schuldig." Grundsätzlich jedoch gehe er davon aus, "dass Kardinal Woelki am 2. März wieder da ist. Ich sitze aber nicht auf dem Schoß des Heiligen Vaters, der mir dabei ins Ohr flüstert", fügte der 69-Jährige hinzu. Woelki befindet sich wegen seines Umgangs mit der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in einer Auszeit.